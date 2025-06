Santa Maria Capua Vetere cavallo di ritorno da 350 euro per bici elettrica | due arresti

Due uomini di Marcianise sono stati arrestati a Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di ricettazione ed estorsione, dopo aver chiesto 350 euro per restituire una bici elettrica rubata. Un episodio che mette in luce i rischi delle pratiche illecite e l’attenzione delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini. La vicenda si conclude con due arresti mirati a fermare comportamenti criminali e garantire la sicurezza della comunità .

Avevano chiesto 350 euro per restituire la bici elettrica rubata alcuni giorni prima a Santa Maria Capua Vetere. Dovranno ora rispondere di ricettazione ed estorsione il 28enne e il 26enne di Marcianise che, nella serata di ieri 10 giugno, sono stati arrestati dai carabinieri del radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che li . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Santa Maria Capua Vetere, cavallo di ritorno da 350 euro per bici elettrica: due arresti

