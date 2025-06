Sanremo 2026 non perderà il pubblico che ama sport e musica ma rischia di giocarsi un' altra importante community

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a essere uno degli eventi più attesi dell'anno, spostato strategicamente tra il 28 e il 29 febbraio per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi invernali. Tuttavia, questa mossa rischia di mettere a rischio un pubblico fondamentale: gli appassionati di sport e musica che potrebbero sentirsi divisi tra due grandi emozioni. La sfida ora è garantire una trasmissione coinvolgente e accessibile, senza perdere nessuno di quegli spettatori che rendono unico questo evento.

Il Festival di Sanremo 2026 è stato spostato al 28-28 febbraio per non interferire con lo spettacolo delle Olimpiadi invernali. Era tutto quasi previsto, tanto che se ne era parlato appena si sono spente le luci sul palco dell'Ariston ancora pieno dei coriandoli dorati scesi a celebrare la vittoria di Olly. L'ipotesi era in pista e l'unico vero enigma riguardava chi lo avrebbe trasmesso in diretta. Pare, però, che su questo punto non cambi nulla. A bando scaduto si sarebbe presentata solo la Radiotelevisione Italiana per un rinnovo, senza che Mediaset e Discovery si proponessero. Di primo acchito il tutto sembra una scelta intelligente in cui vincono sia lo sport che la musica, ma. 🔗 Leggi su Gqitalia.it