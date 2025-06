Sannio Acque altra bocciatura | Comuni non obbligati a farne parte

La questione Sannio Acque torna sotto i riflettori, con la Corte dei Conti che ribadisce: i comuni non sono obbligati ad aderire alla società. Se optano per farne parte, devono prima consultare i cittadini sui benefici e i rischi. Una decisione cruciale che richiede trasparenza e partecipazione, evitando scelte unilaterali come quelle proposte ripetutamente dal coordinatore Pompilio Forgione, spesso contestate da associazioni e cittadini. La chiarezza in materia di gestione dell’acqua è più fondamentale che mai.

La Corte dei Conti conferma che i comuni non sono obbligati a far parte della società Sannio Acque e se decidono di farlo devono prima consultare i cittadini sui vantaggi e i rischi. Per la quinta volta il coordinatore dell'EIC sannita, Pompilio Forgione, ha proposto una delibera sbagliata come evidenziato anche dal Comitato sannita Acqua Bene Comune, "Altra Benevento è possibile", associazione Libera, Anpi, Europa Verde, Sinistra Italiana, Potere al Popolo e Gruppo Acqua M5 stelle. La nota: La Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Campania con la delibera n. 1612025PASP del 28 maggio 2025 pubblicata il 6 giugno, ha espresso un "parere parzialmente negativo" sulla delibera con la quale il Consiglio Comunale di Campoli Monte Taburno il 18 aprile scorso ha deciso di acquisire le quote della costituenda società Sannio Acque srl, che dovrebbe gestire il servizio idrico integrato in tutta la provincia di Benevento.

