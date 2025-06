Sanità Ugl | Operatori di un centro di salute mentale minacciati con un coltello

Intervenuto prontamente, l’arresto ha evitato il peggio, ma questa scena evidenzia un problema crescente: la sicurezza degli operatori sanitari nei centri di salute mentale. La violenza, spesso sottovalutata, mette a rischio vite umane e compromette l’assistenza alle persone più vulnerabili. È tempo di porre fine a questi episodi e garantire un ambiente sicuro per chi dedica la propria vita alla cura altrui.

"L'arresto in flagranza di un uomo armato di coltello che minacciava gli operatori del centro di salute mentale di Domio, alle porte di Trieste, è l'ennesimo episodio di violenza perpetrato ai danni di professionisti sanitari. Se non siamo a commentare una nuova tragedia è solo per il pronto.

