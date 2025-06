Sanità Tagliaferri torna alla carica | L’Ausl va commissariata subito

Giancarlo Tagliaferri, vicepresidente dell’Assemblea legislativa e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, torna alla carica in un momento cruciale per la sanità piacentina. Con l’Ausl sotto scrutinio e l’inchiesta per peculato e altri reati ancora in corso, la richiesta di commissariamento si fa sempre più urgente. La situazione richiede una risposta immediata per garantire trasparenza e tutela della salute pubblica, ma quali saranno i prossimi passi?

Il vicepresidente dell’Assemblea legislativa e consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) attende gli ulteriori sviluppi nell’inchiesta per peculato, ed altri gravi reati, condotta dalla Procura e dalla Guardia di Finanza di Piacenza con riferimento alla gestione di procedure. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Sanità, Tagliaferri torna alla carica: «L’Ausl va commissariata subito»

