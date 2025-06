Sanità sei milioni di persone rinunciano alle visite e il dl Liste d'attesa è inutile | allarme di Gimbe

Le lunghe attese e le rinunce alle visite mediche in Italia sono sempre più frequenti, lasciando milioni di cittadini nel limbo dell'incertezza sanitaria. A un anno dall'introduzione del decreto liste d’attesa del governo Meloni, i numeri parlano chiaro: oltre 5,8 milioni di persone hanno rinunciato a visite o esami, con quattro milioni che si sono arrese ai tempi interminabili. La situazione è critica, e l’ultimo allarme arriva dalla Fondazione Gimbe. Continua a leggere.

A un anno dal decreto Liste d'attesa del governo Meloni, la situazione in Italia è peggiorata: nel 2024 ben 5,8 milioni di persone hanno rinunciato a visite o esami, e quattro milioni l'hanno fatto perché i tempi di attesa erano troppo lunghi. L'allarme lo lancia la Fondazione Gimbe, che sottolinea che solo tre decreti attuativi su sei, tra quelli legati al dl Liste d'attesa, sono già stati pubblicati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Decreto liste di attesa nel pantano Intanto, nel 2024 le rinunce alle prestazioni per i tempi di attesa sono aumentate del 51% rispetto al 2023 #SalviamoSSN https://corriere.it/salute/25_giugno_11/liste-d-attesa-in-sanita-per-i-tempi-troppo-lunghi-4-milioni-di-ital Partecipa alla discussione

Per la presidente della Regione anche i cittadini hanno responsabilità nei ritardi: nascono le liste attive, ecco come funzioneranno. Per il nuovo Cup almeno ancora mesi d'attesa, mentre prende forma il piano da 13 milioni di euro della giunta Partecipa alla discussione

