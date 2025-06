Sanità in Liguria stretta sui premi ai direttori | Rispettino obiettivi su conti e liste

In Liguria, la sanità si rifa’ il trucco: approvati nuovi criteri per i premi ai manager, con un occhio di riguardo a conti in ordine e liste d’attesa ridotte. La giunta regionale punta a incentivare l’efficienza e punire chi non rispetta gli obiettivi, garantendo così un servizio più rapido e sostenibile per tutti. Una svolta che promette di rivoluzionare il sistema e mettere al centro pazienti e qualità.

Approvati dalla giunta regionale i nuovi criteri per l’assegnazione dei benefit a manager delle Asl e degli ospedali. “Tagli progressivi per chi non raggiunge l’equilibrio dei bilanci e non riduce le attese dei pazienti per visite ed esami”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sanità in Liguria, stretta sui premi ai direttori: “Rispettino obiettivi su conti e liste”

