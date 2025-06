Sanità due tecnici per la riabilitazione

La Crt, clinica di riabilitazione toscana, ha indetto una selezione per l’assunzione di 1 fisioterapista e di 1 infermiere. Sono necessari alcuni requisiti generali: cittadinanza italiana, idoneità psico fisica, godimento dei diritti civili e politici, non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego in una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; assenza di condanne penali. Per il profilo di fisioterapista sono richieste la laurea in fisioterapia, l’iscrizione all’ordine professionale, una polizza assicurativa per colpa grave. Per quello di infermiere, la laurea infermiere, l’iscrizione all’ordine professionale Opi e la polizza assicurativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità, due tecnici per la riabilitazione

