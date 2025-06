sangue sulla resistenza

Il dramma di Porzûs rimane uno dei capitoli più oscuri e controversi della Resistenza italiana: un episodio di sangue che ha segnato profondamente la memoria collettiva. La vicenda, accaduta il 7 febbraio 1945, coinvolse gappisti sotto il comando di Mario Toffanin e le vittime della brigata Osoppo, con conseguenze che ancora oggi suscitano interrogativi e riflessioni sulla lotta partigiana e le sue ombre. Le responsabilità sono state chiarite dalla magistratura, ma le emozioni e i segreti di quegli eventi restano vivi nel tempo.

La vicenda è nota: il 7 febbraio del 1945 un gruppo di gappisti, al comando di Mario Toffanin, raggiunge alcune malghe nella località di Porzûs, in alto Friuli, dove sorprende e disarma una ventina di partigiani della brigata Osoppo. I capi vengono uccisi subito, gli altri osovani nei giorni successivi; in tutto le vittime saranno sedici o diciassette. Anche le responsabilità dirette sono state stabilite con certezza dalla magistratura, e gli esecutori sono stati condannati in via definitiva (ancorché in contumacia, e in seguito amnistiati). E' rimasta aperta però la domanda decisiva: chi ha ordinato la strage? E perché? Per decenni, la risposta ufficiale del Pci e dei vertici della brigata Natisone – la locale formazione di partigiani comunisti – è stata: fu un'iniziativa autonoma di Toffanin, istigato dagli sloveni, che voleva vendicare il tradimento degli osovani, accusati di essere in combutta con i fascisti.