Sandro Pochesci a TvPlay | Ranieri ha fatto bene a dire di no alla Nazionale La FIGC ha ridicolizzato e trattato male Spalletti

Sandro Pochesci, allenatore di grande passione e schiettezza, ha acceso i riflettori su TvPlay con dure accuse alla gestione della nazionale italiana. La sua analisi spietata denuncia un calcio in crisi, tra decisioni discutibili e trattamenti ingiusti. Ranieri ha fatto bene a dire di no alla selezione, mentre la FIGC sembra aver ridicolizzato Spalletti. Ma cosa ne pensa ancora Pochesci? Scopriamo insieme le sue parole sorprendenti.

L'allenatore de L'Aquila, Sandro Pochesci, è intervenuto in diretta su TvPlay: ecco le sue dichiarazioni Sandro Pochesci durante l'ultima diretta di TvPlay su YouTube – TvPlay.it "LA NAZIONALE VA A ROTOLI" – "La Nazionale va a rotoli come il calcio italiano. E' dal 2016 che siamo fermi, non è stato fatto niente di niente. Mi auguro di no ma stiamo andando verso la terza esclusione di fila dal Mondiale. Alla gente non interessa della Nazionale, non c'è amore verso l'azzurro. La Nazionale dovrebbe venire prima di tutto ma adesso sia calciatori che allenatori si permettono di dire di no. Dovremmo tornare a formare i selezionatori.