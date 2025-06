Sanchez si sfoga | Non ho nulla in meno di Modric e Ronaldo guardate i miei allenamenti Il problema è solo uno

Alexis Sanchez si sfoga duramente, esprimendo tutta la sua rabbia e delusione dopo la eliminazione del Cile dai Mondiali. L’attaccante cileno, ex Inter, non lesina critiche e rivendicazioni: “Non ho nulla in meno di Modric e Ronaldo, guardate i miei allenamenti”. Un duro sfogo che mette in luce le sue sensazioni profonde e il desiderio di essere riconosciuto per ciò che vale. Ma cosa succederà ora?

Sanchez, le parole dell’ex attaccante cileno dell’Inter dopo la sconfitta con la nazionale che ha compromesso la qualificazione al Mondiale. Alexis Sanchez, ex attaccante dell ‘Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la mancata qualificazione del Cile ai prossimi Mondiali. LO SFOGO – «Sono arrabbiato, la verità è che ho avuto a che fare con un allenatore che non mi ha capito e non ho giocato per molto tempo, infortunato. Mi sento fisicamente bene, quelli che parlano di me che vadano a vedere i miei allenamenti. Sono professionale in tutti gli ambiti». PARAGONE CON MODRIC E RONALDO – «Ci sono giocatori come Modric e Ronaldo che giocano ancora a 40 anni, non mi sento da meno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sanchez si sfoga: «Non ho nulla in meno di Modric e Ronaldo, guardate i miei allenamenti. Il problema è solo uno»

