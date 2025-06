Sanchez si sfoga dopo la disfatta Mondiale | Non mi sento meno di Modric e Ronaldo

Alexis Sanchez, il guerriero cileno, si sfoga dopo la delusione mondiale, rivendicando il suo valore e la sua determinazione. Nonostante le sconfitte, il suo spirito combattente resta intatto: “Non mi sento meno di Modric e Ronaldo.” La sua rabbia e frustrazione emergono chiaramente, ma Sanchez promette di tornare più forte di prima. La sua storia è un esempio di resilienza e passione, che lo spinge a guardare oltre le difficoltà e a continuare a lottare.

Il leone oggi più che mai è in gabbia. Alexis Sanchez non andrà al Mondiale 2026 con il suo Cile. Ma se chiedete al diretto interessato, il problema potrebbe avere radici ben più personali: l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, e una strana congiura cosmica che lo avrebbe messo fuori posizione, fuori forma e fuori classifica. DELUSO – Dopo la mancata qualificazione al Mondiale del Cile, Alexis Sanchez in un’intervista non ha risparmiato nessuno: «La Generación Dorada è finita. Rimango solo io. È sepolta. Io sto bene, voglio solo aiutare i più giovani». Ma il meglio (o il peggio) arriva dopo, con un affondo che neanche Arturo Vidal nei suoi tempi migliori: «Sono arrabbiato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sanchez si sfoga dopo la disfatta Mondiale: «Non mi sento meno di Modric e Ronaldo»

