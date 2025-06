Sana Yousaf giovane star di TikTok assassinata in Pakistan per aver detto no

La tragica vicenda di Sana Yousaf, giovane star di TikTok appena 17enne, ha sconvolto il Pakistan: pochi giorni dopo aver celebrato il suo compleanno circondata da affetto e migliaia di follower, è stata brutalmente uccisa per aver semplicemente detto di no. Questa tragedia mette in luce le feroci ingiustizie e il prezzo troppo alto che alcune donne devono pagare per la loro libertà. La domanda ora è: fino a quando continueremo a tollerare simili violenze?

Sana Yousaf aveva appena compiuto 17 anni. Aveva festeggiato il compleanno con una torta rosa e palloncini, condividendo il momento con oltre un milione di follower su TikTok e Instagram. Il giorno dopo, è stata uccisa con un colpo di pistola al petto. Le immagini del suo corpo sono rapidamente diventate virali in Pakistan, scatenando un’ondata di rabbia e dolore tra molte donne. La polizia ha arrestato Umar Hayat, 22 anni, disoccupato di Faisalabad, accusandolo di aver molestato ripetutamente Sana e di averla uccisa dopo che lei ha ignorato i suoi messaggi. Secondo la famiglia, Sana non aveva parlato delle minacce ricevute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sana Yousaf, giovane star di TikTok, assassinata in Pakistan per aver detto “no”

