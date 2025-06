San Potito Ultra stand gastronomici e musica per la Festa di Sant’Antonio

Il 13 giugno, San Potito Ultra si anima in una vibrante festa dedicata a Sant’Antonio, tra stand gastronomici deliziosi e musica coinvolgente. Un’occasione speciale per celebrare tradizione, spiritualità e comunità, creando ricordi indimenticabili. La parrocchia e il comitato festa invitano tutti a partecipare a questa festa ricca di emozioni e convivialità, unendo vecchi e nuovi amici in un abbraccio collettivo di fede e allegria.

Il 13 giugno, la comunità di San Potito Ultra si stringe attorno alla figura amatissima di Sant’Antonio da Padova, con un programma ricco di momenti religiosi e civili che uniscono spiritualità, musica e gastronomia. La Parrocchia S. Antonio Abate e il Comitato Festa, con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - San Potito Ultra, stand gastronomici e musica per la Festa di Sant’Antonio

Cosa riportano altre fonti

San Potito Ultra, stand gastronomici e musica per la Festa di Sant’Antonio; I Bottari di Macerata Campania ad Atripalda; Giro d'Italia in Irpinia, scuole chiuse e viabilità limitata: il piano.

Sagra del fusillo co’ ciurillo 2017 a San Potito Ultra con musica e visite al borgo - Nel tipico borgo di San Potito Ultra si svolgerà la Sagra del fusillo co’ ciurillo 2017 cont tanti ottimi piatti e buona musica!

San Potito Ultra ricorda Antonio Di Nunno - L’appuntamento è per giovedì 5 febbraio alle ore 18 presso l’aula ...