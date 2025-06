San Gregorio Magno torna il rito popolare della Turniata per San Vito

San Gregorio Magno si prepara a rivivere un rituale antico e affascinante: la Turniata di San Vito, un momento di profonda tradizione che unisce comunità, fede e rispetto per la natura. Domenica 15 giugno, alle 8:00, mandrie, greggi e fedeli si riuniranno in un suggestivo giro attorno alla chiesa, per rinsaldare un legame secolare con il santo protettore e celebrare le radici della nostra cultura rurale. Un evento che non potete perdere!

Domenica 15 giugno, alle ore 8:00, a San Gregorio Magno torna la Turniata in onore di San Vito Martire, rito propiziatorio antichissimo che lega fede, tradizione e vita rurale. Mandrie, greggi e animali domestici accompagnati dai pastori e dai fedeli compiranno per tre volte il giro attorno alla.

