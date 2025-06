San Cristoforo | sequestrata drug room blindata videosorvegliata con botole per la fuga

Nel cuore di San Cristoforo, la Polizia di Stato di Catania ha smantellato un vasto centro di spaccio, sequestrando una drug room blindata e videosorvegliata, dotata di botole per la fuga. Un intervento deciso e tempestivo che evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine contro il crimine organizzato. Per scoprire tutti i dettagli di questa operazione e rimanere aggiornato su notizie di cronaca, iscriviti a DayItaliaNews!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Catania. La Polizia di Stato di Catania, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica etnea, ha effettuato un importante intervento nel quartiere San Cristoforo, portando al sequestro di un immobile utilizzato come piazza di spaccio. L’appartamento era dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza e strutture per la fuga degli spacciatori, come porte blindate e botole sul tetto. Scoperta una “drug room” frequentata da assuntori di crack. Durante i controlli condotti dalle Volanti, è stato individuato un locale adibito a “drug room”, dove si riunivano numerosi assuntori di crack. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com