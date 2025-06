San Bonifacio d’Estate | eventi tra gusto musica spettacolo e cultura per tutta la comunità

San Bonifacio si prepara a vivere un’estate indimenticabile con eventi che uniscono gusto, musica, spettacolo e cultura, coinvolgendo tutta la comunità. Dal 12 giugno, il Comune ha promosso un ricco calendario di iniziative per animare le serate sambonifacesi: street food, concerti, cinema all’aperto, teatro, laboratori per bambini e molto altro. Un’occasione unica per scoprire e condividere momenti speciali: non perdete l’appuntamento con l’estate più vivace della zona!

Dal 12 giugno un ricco calendario promosso dal Comune per animare l’estate sambonifacese: street food, concerti, cinema all’aperto, teatro, laboratori per bambini e iniziative con i commercianti del centro. SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - San Bonifacio d’Estate: eventi tra gusto, musica, spettacolo e cultura per tutta la comunità

