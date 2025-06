Sampdoria situazione Niang | confronto con Mancini post Juve Stabia pochissimi allenamenti sul campo

La notte di Castellammare di Stabia ha segnato un punto di non ritorno per la Sampdoria, con una sconfitta contro la Juve Stabia che ha lasciato il segno. Nel frattempo, Niang e Mancini si confrontano sul futuro, tra pochissimi allenamenti sul campo e un clima di incertezza. La sfida è aperta: riusciranno i blucerchiati a risollevarsi e a ritrovare la strada giusta? Il tempo stringe, ma la determinazione non manca.

La notte di Castellammare di Stabia ha segnato un punto di non ritorno per la Sampdoria. La sconfitta contro la Juve Stabia √® costata ai blucerchiati. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: stabia - juve - sampdoria - situazione

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

In questo video si percepisce tutta la drammaticità di ciò che è accaduto. I tifosi della Juve Stabia, posizionati in tribuna, sono tra i primi a comprendere la gravità della situazione, arrivando perfino a insultare i giocatori della Sampdoria per come hanno ridotto l Partecipa alla discussione

La Sampdoria retrocede in Serie C, fatale lo 0-0 con lo Juve Stabia Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Sampdoria, situazione delicata per Niang: confronto con Mancini post Juve Stabia, il punto; Sampdoria, il giorno della verità: finale thriller per la salvezza. Scenari e probabili formazioni; Juve Stabia-Sampdoria 0-0: video e highlights.

Sampdoria, situazione delicata per Niang: confronto con Mancini post Juve Stabia, il punto - La notte di Castellammare di Stabia ha segnato un punto di non ritorno per la Sampdoria.

Juve Stabia, Guido Pagliuca: mi spiace tantissimo per la Sampdoria - Eravamo chiamati a dare una risposta a noi stessi dopo Reggio Emilia, ci siamo ...