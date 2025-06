Sampdoria-Salernitana si gioca | biglietti in vendita si parte da un euro

Se sei appassionato di calcio, non perdere l’opportunità di assistere a uno degli incontri più emozionanti della stagione: Sampdoria contro Salernitana. I biglietti sono già in vendita, con prezzi a partire da un euro! Dopo le recenti novità nella classifica di Serie B e la retrocessione del Brescia, questa partita rappresenta una chance decisiva per la salvezza. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per tifare dal vivo!

Ufficiale. La Lega B ha modificato la classifica di Serie B. Il Brescia è retrocesso in Serie C e la Sampdoria dovrà giocare i playout contro la Salernitana, una chance per ottenere la salvezza sul campo dopo quella retrocessione arrivata ormai un mese fa dopo il pareggio contro la Juve Stabia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sampdoria-Salernitana, si gioca: biglietti in vendita, si parte da un euro

In questa notizia si parla di: sampdoria - salernitana - gioca - biglietti

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

? NOVITÀ PER I BIGLIETTI C'è molta attesa per i biglietti di Sampdoria-Salernitana, in programma il 15 giugno alle ore 20:30. Sono attese novità nella giornata di domani, anche dopo l'esito del ricorso della Salernitana (ore 12:00) che dovrebbe essere Partecipa alla discussione

@sampdoria Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Sampdoria-Salernitana, si gioca: biglietti in vendita, si parte da un euro; Sampdoria-Salernitana, prezzo del biglietto simbolico. Prevendita al via alle 15 dell’11 giugno; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Salernitana.

Sampdoria-Salernitana, si gioca: biglietti in vendita, si parte da un euro - La società ha rese note le modalità di vendita per i playout, prezzo simbolico per gli abbonati, mentre in vendita libera si parte (online) da 5 euro ...

Sampdoria-Salernitana, già oggi la prevendita dei biglietti per la sfida? Ecco cosa filtra in vista dell’andata dei play-out, l’indiscrezione - out: l’indiscrezione in vista del match Da pochi minuti è ufficiale: cambia la classifica di Serie B, con la ...