Sampdoria dubbio tra Borini e Tutino | uomini contati in attacco Oggi torna Bereszynski

La Sampdoria si prepara con intensità per la sfida decisiva, affrontando il dilemma tra Borini e Tutino in attacco. Con uomini contati e Beresynski che torna a disposizione, i tifosi sperano in una formazione compatta e determinata. La squadra ha lavorato duramente al Mugnaini, affinando le strategie per superare le difficoltà e conquistare punti preziosi. La resa dei conti è alle porte: vedremo chi avrà la meglio in questa battaglia cruciale.

La Sampdoria ha lavorato ieri mattina al Mugnaini con esercitazioni tattiche mirate e uno sguardo puntato ai playout. Sul campo si è cominciato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

I PLAY-OUT DI B La Sampdoria parteciperà per la prima volta ai play-out di Serie B: ma come funzionano? Nei commenti potrete trovare il funzionamento completo dello spareggio salvezza. E voi, che cosa vi aspettate da questo doppio confronto? Partecipa alla discussione

VEROLI VERSO L'ADDIO È molto difficile che la Sampdoria riscatti Davide Veroli dal Cagliari. Il classe 2003 era arrivato in blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni che sarebbe diventato obbligo a 2.5 in caso di Partecipa alla discussione

