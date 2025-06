Samantha Hanratty | dal successo di Yellowjackets al sogno Pushing Daisies revival

Samantha Hanratty, protagonista di successo in "Yellowjackets" e ora al centro del sogno di un revival di "Pushing Daisies", svela i retroscena delle sue sfide interpretative e i personaggi che vorrebbe rivedere sullo schermo. Con il suo talento versatile e una passione contagiosa, l’attrice ci porta nel mondo delle emozioni e delle possibilità future, lasciandoci con la curiosità di scoprire quali protagonisti potrebbero rinascere grazie alla sua visione.

L'attrice che interpreta la giovane Misty Quigley svela le sfide del ruolo e quali personaggi vorrebbe riportare in vita, tra cui l'amata Chuck. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Samantha Hanratty: dal successo di Yellowjackets al sogno Pushing Daisies revival

Ne parlano su altre fonti

Yellowjackets: Hilary Swank si unisce al cast della terza stagione; Yellowjackets 3: Samantha Hanratty parla della situazione delle protagoniste negli episodi in arrivo nel 2025; Yellowjackets 3: Scopri dove seguire la serie cult in Italia e la data di uscita!.

Samantha Hanratty on Her ‘Yellowjackets’ Character: “I Just Want to Hug Her and Tell Her to Go to Therapy” - When Samantha Hanratty was filming the terrifyingly intense plane crash sequence that kicks off the plot of Showtime’s Yellowjackets, she had to do the opposite of tapping into her own emotions.

“Yellowjackets” Star Samantha Hanratty Reveals the Name of Her and Husband Christian DeAnda's First Child - Samantha Hanratty and son Levi.