Salvini | riforma cittadinanza non è priorità non la faremo

In un contesto politico spesso segnato da dibattiti accesi e promesse inesauribili, Salvini ribadisce con fermezza: la riforma della cittadinanza non è una priorità. L'Italia, tra i paesi europei, si distingue per la sua apertura e i numeri dimostrano che il sistema attuale funziona bene. La volontà dei cittadini, chiaramente espressa, non richiede interventi immediati. Ma cosa significa davvero questa posizione per il futuro del nostro paese?

Roma, 11 giu. (askanews) – “Gli italiani sono assolutamente in maggioranza consapevoli che l’attuale legge “sulla cittadinanza “funziona e funziona bene, tanto che l’Italia è il Paese che concede più cittadinanza in tutta l’Unione Europea. Il voto al referendum lo ha dimostrato: né il centrodestra, e meno ancora la Lega, ritengono che sia una priorità cambiare le regole sulla cittadinanza. E’ legittimo che ognuno esprima i propri pareri, ma non siamo stati eletti per accelerare la concessione della cittadinanza e non lo faremo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando in Senato a un convegno dedicato al decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

