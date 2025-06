Salvini | maggioranza non in discussione per una Regione

Salvini ribadisce con fermezza che la maggioranza non è in discussione per una regione, sottolineando un quadro economico in forte crescita e un’Italia in ripresa. La stabilità politica e i risultati economici positivi sono la testimonianza di un percorso solido verso il 2027. In questo contesto, emerge chiaramente come l’unità e la fiducia siano fondamentali per affrontare le sfide future e consolidare il successo del Paese.

Roma, 11 giu. (askanews) – “La maggioranza arriverà compatta al 2027, non stiamo a giocare a risiko, stiamo facendo qualcosa di più importante. I dati economici sono eccezionali, l’Italia ha una credibilità eccezionale sul piano internazionale da tutti i punti di vista, c’è il record di posti di lavoro creati, la disoccupazione al minimo, lo spread al minimo, la Borsa che cresce, diciamo che ci sono indicatori eccellenti per cui nessuno mette in discussione la maggioranza per una Regione o per un altro tema”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando in Senato a un convegno dedicato al decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dalle tasse ai migranti, scintille nella maggioranza. Salvini: "Perché Forza Italia insiste sulla cittadinanza?" - Dalle tasse ai migranti, le tensioni nella maggioranza esplodono, rivelando divisioni profonde tra i partiti.

Riunione della maggioranza, Lollobrigida: “Spacchiamo la sinistra in Campania e Puglia” (di Ilaria Proietti e Giacomo Salvini) Partecipa alla discussione

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è da poco arrivato a Palazzo Chigi, dove è previsto, come spiegano più fonti, un vertice sul fine vita con la premier Giorgia Meloni e gli altri leader di maggioranza, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il capo polit Partecipa alla discussione

