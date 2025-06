Salvini e il divieto per le Euro 5 nei comuni con più di 30 mila abitanti | Lo fermeremo

Salvini torna a far sentire la sua voce su questioni chiave come il divieto per le Euro 5 nei comuni sopra i 30 mila abitanti, ma anche su pace fiscale e taglio dell’Irpef. La sua visione è chiara: politiche liberali, di centrodestra e unite, che puntano a rafforzare le casse dello Stato e a favorire i cittadini. Un fronte compatto che potrebbe cambiare il volto dell’Italia. Resta da capire come questa strategia si svilupperà nel prossimo futuro.

Tra pace fiscale e taglio dell’Irpef Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dice: «Il punto è che le due cose sono complementari: le rottamazioni portano nelle casse pubbliche le risorse che consentono di abbassare l’Irpef. Io spero che su questa operazione – che è liberale, di centrodestra e berlusconiana – nessuno dica di no. E dunque, conto che la coalizione sia compatta». In un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega spiega il senso della riunione dei Patrioti: «Abbiamo constatato una crescita costante e tra pochi mesi contiamo che anche in Repubblica Ceca vinca il nostro alleato Andrej Babiaj. 🔗 Leggi su Open.online

Dopo l’estate il divieto per le diesel Euro 5, per Salvini è “una eurofollia” - Dopo l'estate, il divieto alle diesel Euro 5 accende il dibattito pubblico: Salvini lo definisce una “eurofollia”, suscitando forti polemiche e divisioni.

- Stop a tutti i diesel Euro 5 - Dal 1° ottobre in tutti i Comuni veneti da oltre 30mila abitanti. #dieseleuro5 #viabilità #limitazionialtraffico Partecipa alla discussione

AUTO, LA LEGA: “NO AL BLOCCO DEI DIESEL EURO 5”. La Lega è impegnata, nelle Regioni e al governo, per evitare il blocco dei diesel Euro 5 previsto in alcuni territori a partire dai prossimi mesi. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini segue con partico Partecipa alla discussione

