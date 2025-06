Salute solidarietà e sostenibilità La seconda vita dei medicinali

In un’epoca in cui sostenibilità e solidarietà si intrecciano, nasce "Recupero FarmaciA" nelle Marche, un progetto innovativo che dà una seconda vita ai medicinali ancora validi. Promosso con entusiasmo dal presidente Francesco Acquaroli, questo progetto mira a ridurre gli sprechi e a offrire assistenza a chi ne ha bisogno. Un esempio concreto di come la cura del pianeta e delle persone possano camminare insieme, valorizzando la salute e la solidarietà.

Dare una seconda vita ai medicinali ancora validi: nelle Marche prende il via " Recupero FarmaciA ", un progetto sperimentale che coniuga sostenibilità, salute e solidarietà. La presentazione è avvenuta con la partecipazione del presidente della Regione Francesco Acquaroli. L'obiettivo è raccogliere farmaci non utilizzati ma ancora validi, per poi destinarli, gratuitamente, alle persone in stato di bisogno, tramite la fondamentale collaborazione delle farmacie e il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore. "Siamo molto orgogliosi di questo progetto innovativo, che sostiene le categorie più fragili e recupera farmaci che non hanno completato il loro ciclo di vita – ha detto Acquaroli –.

