Salute Movimento Consumatori | Basta morti per mala chirurgia estetica Stop al Far West subito più sicurezza per i cittadini

Le tragiche vicende di Margaret Spada, Simonetta Kalfus e Ana Sergia Alcivar Chenche rivelano un inquietante stato di emergenza: il settore della chirurgia estetica si sta trasformando in un vero e proprio Far West, mettendo a rischio la vita dei cittadini. È ora di agire con fermezza e chiedere subito regole chiare e sicurezza garantita, per tutelare la salute e il diritto di ognuno a un intervento senza pericoli.

Le recenti tragedie di Margaret Spada, Simonetta Kalfus e Ana Sergia Alcivar Chenche, evidenziano un vero e proprio "far west" inaccettabile.

