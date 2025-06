Salute italiani rinunciano a curarsi per colpa delle lunghe liste d’attesa

In Italia, sempre più cittadini decidono di rinunciare alle cure mediche a causa delle interminabili liste d’attesa, compromettendo così la propria salute e il benessere collettivo. Questa situazione mette in evidenza un problema urgente che richiede interventi concreti e immediati. È fondamentale capire come possiamo migliorare il sistema sanitario per garantire a tutti un accesso tempestivo alle cure di cui hanno bisogno.

Pane e pasta, prezzi quasi raddoppiati in tre anni. Gli italiani rinunciano a curarsi per poter mangiare - In un'Italia dove il carrello della spesa diventa sempre più pesante, i prezzi di pane e pasta hanno quasi raddoppiato in tre anni, costringendo molti a sacrificare la salute per mangiare.

Ma i 6 milioni di persone che rinunciano alle prestazioni sanitarie, non sono quegli indigenti a cui la Repubblica dovrebbe garantire cure gratuite? #SalviamoSSN https://repubblica.it/salute/2025/06/11/news/decreto_liste_d_attesa_rapporto_gimbe_sanita_os Partecipa alla discussione

Liste d’attesa, Gimbe: “Decreto nel pantano”. Sei milioni di italiani rinunciano a curarsi - Cartabellotta: “Colpa delle complessità tecnologiche che frenano il decollo della piattaforma nazionale e ...

Crescono gli italiani che rinunciano a curarsi: ora sono uno su dieci, colpa di liste d'attesa e motivi economici - Un italiano su dieci rinuncia a curarsi, pesano le liste d'attesa Nel 2024 circa 6 milioni di italiani, un cittadino su 10 (9,9%), ha rinunciato a visite o esami specialistici, principalmente a ...

Sanità, il 7,6% degli italiani rinuncia a curarsi, la colpa è soprattutto delle liste d’attesa - 6 miliardi (+1,7% rispetto al 2022), L'1% della popolazione, invece, rinuncia a curarsi a causa della scomodità del servizio.