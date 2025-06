Salgono in ambulanza e si schiantano contro un tir | due morti

Un drammatico incidente scuote la strada: due vite spezzate in un impatto devastante tra un'ambulanza e un tir sulla Brennero. La tragedia, avvenuta mercoled√¨ 11 giugno intorno alle 14, vicino a Fortezza, evidenzia ancora una volta la fragilit√† della nostra sicurezza stradale e l'importanza di riflettere sulle cause di queste tragedie. Un dramma che lascia il segno e ci invita a fare di pi√Ļ per prevenire simili disastri.

Un grave incidente stradale si √® verificato oggi mercoled√¨ 11 giugno intorno alle ore 14, sulla carreggiata nord dell'autostrada del Brennero, in prossimit√† di Fortezza. Coinvolta un'ambulanza della Croce Bianca diretta da Bolzano verso Vipiteno. Nel tragico schianto hanno perso la vita un. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Salgono in ambulanza e si schiantano contro un tir: due morti

Su questo argomento da altre fonti

Gravissimo schianto sullo scorrimento a Chieti Scalo: salgono a quattro le vittime; Tragico schianto a Chieti, salgono a quattro le vittime. Morti un fratello e due sorelle; Tragedia a Castenaso: muore ragazzo di 19anni.

A1, doppio incidente: si schiantano anche i soccorritori in ambulanza. Ferite 9 persone (anche un bambino) - Un'ambulanza e un'automedica sono rimaste coinvolte in un doppio incidente stradale, avvenuto poco prima delle 21, sull'autostrada del Sole A1 all'altezza di Borghetto Lodigiano.