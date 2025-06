Salerno scontro tra ambulanza e auto in via delle Calabrie | tre feriti

Un grave incidente a Salerno, in via delle Calabrie, ha coinvolto un’ambulanza e un’auto, provocando tre feriti tra conducenti e paziente. L’impatto, ancora sotto indagine, ha messo in moto i soccorsi con i Vigili del Fuoco tempestivamente intervenuti. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, mentre le autorità lavorano per ricostruire la dinamica dell’incidente. La sicurezza stradale resta una priorità assoluta.

Grave incidente stradale poche ore fa a Salerno, in via delle Calabrie. Per motivi ancora in fase di accertamento, un’ambulanza — che stava trasportando un ferito verso l’ospedale — si è scontrata con un’automobile. L’impatto ha coinvolto tre persone: i due conducenti dei veicoli e il paziente a bordo dell’ambulanza. Le condizioni dei feriti non sono ancora note. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti, oltre ad assistere nelle operazioni di estrazione dei malcapitati rimasti incastrati tra le lamiere. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, scontro tra ambulanza e auto in via delle Calabrie: tre feriti

In questa notizia si parla di: ambulanza - salerno - calabrie - feriti

