Salernitana ai playout l' appello di De Luca | Tifo sugli spalti

In un clima carico di tensione e passione, De Luca invita i tifosi salernitani a sostenere la squadra negli spalti, mentre si definiscono i dettagli dei playout. La sfida si gioca non solo sul campo, ma anche nello spirito di chi crede nel riscatto e nell'orgoglio cittadino. Con il cuore in mano, tutti pronti a spingere la Salernitana verso una rinascita, perché il calore del tifo può fare la differenza e cambiare le sorti di questa battaglia sportiva.

"Tutti allo stadio". Lo ha ribadito il presidente della Regione Campania, De Luca, a margine di un incontro al quale ha partecipato a palazzo di cittĂ . Definiti i playout, nelle more della pronuncia del Tfn che in teoria il 13 giugno potrebbe ancora bloccarli accogliendo la richiesta cautelare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salernitana ai playout, l'appello di De Luca: "Tifo sugli spalti"

Playout Serie B rinviato, De Luca: «decisione gravissima a meno di 24 ore dal calcio d’inizio» - Il playout tra Salernitana e Frosinone è stato rinviato meno di 24 ore prima della partita, una decisione considerata gravissima.

