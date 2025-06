Sale sul Nerone per la transumanza scomparso sulla strada del ritorno | ritrovato Rodolfo Roveti ma non riesce a muoversi

Tra le fredde insidie della Forra dell’Infernaccio, un miracolo si è compiuto: Rodolfo Roveti, scomparso da giorni sulla strada del ritorno, è stato ritrovato vivo, seppur immobile. La sua storia di speranza e resistenza ci ricorda quanto possa essere preziosa la vita e il valore di ogni attimo di salvezza. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, certi che il suo coraggio illuminerà anche i momenti più bui.

PIOBBICO - Oggi pomeriggio, intorno alle 15, Rodolfo Roveti è stato ritrovato vivo all?interno della Forra dell?Infernaccio, in Val d?Abisso, nonostante avesse trascorso tre. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sale sul Nerone per la transumanza, scomparso sulla strada del ritorno: ritrovato Rodolfo Roveti, ma non riesce a muoversi

