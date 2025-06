Saldi estivi 2025 si parte il 5 luglio | ecco in quali regioni

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Saldi estivi 2025, si parte il 5 luglio: ecco in quali regioni; Saldi al via il 5 luglio, ecco i calendari regionali; Quando iniziano i saldi estivi? Ecco il calendario con le date regione per regione.

