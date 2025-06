Salame e mortadella ritirati dai supermercati per rischio salmonella e Listeria | l'allerta alimentare

Attenzione consumatori: salame e mortadella delle marche Monte Argegna Salumi sono stati ritirati dai supermercati a causa di gravi rischi per la salute. Il Ministero della Salute ha allertato per la presenza di Salmonella e Listeria in alcuni lotti, invitando a non consumare e restituire i prodotti con scadenza al 03/07/2025. La sicurezza alimentare viene prima di tutto: scopri come proteggere te e i tuoi cari. Continua a leggere.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di salame di Magliano e uno di mondiola (o mortadella garfagnina), entrambe a marchio Monte Argegna Salumi, per la presenza di Listeria e Salmonella. Prodotti da non consumare: vanno restituiti al punto vendita. Scadenza: 03072025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: salame - mortadella - salmonella - listeria

