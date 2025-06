Sala dice no al pavè | Tuteliamo i ciclisti Stop in via De Amicis e in Porta Romana

Il sindaco Giuseppe Sala fa una scelta decisa: tutelare i ciclisti e garantire la sicurezza in città. Stop al pavé in via de Amicis e in Porta Romana, per ridurre i rischi e favorire un traffico più sicuro e sostenibile. È il momento di mettere al primo posto la mobilità urbana e la protezione di chi sceglie la bici o il monopattino come mezzo di trasporto quotidiano. La sicurezza prima di tutto, perché il futuro di Milano si costruisce anche con scelte coraggiose.

Meglio tutelare i ciclisti che conservare il pavé. Il sindaco Giuseppe Sala prende una posizione netta sul futuro della pavimentazione che ha caratterizzato e caratterizza tante vie del centro cittadino e non solo: "Nelle vie in cui viaggia il tram e c’è il pavé, andare in bici, moto o monopattino è pericoloso. Non dico che vada tolto ovunque ma per proteggere i cittadini che vanno in giro sulle due ruote, ogni tanto va tolto. Selettivamente un po’ di pavé va tolto a Milano. Il mio obiettivo sarebbe via Torino, ma ormai è una via commerciale". Lo spunto alla discussione lo fornisce un cronista di Radio 102. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sala dice no al pavè: "Tuteliamo i ciclisti". Stop in via De Amicis e in Porta Romana

