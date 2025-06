Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi | undici anni di crescita e uno sguardo deciso al futuro

dove tradizione e innovazione si incontrano per celebrare le meraviglie della Ciliegia Ferrovia di Turi. Un evento che, nel corso degli anni, ha saputo conquistare il cuore di visitatori e appassionati, diventando un punto di riferimento per l’intera regione. E con uno sguardo deciso al futuro, la sagra continua a crescere, promuovendo cultura, turismo e l’eccellenza del territorio. Un invito a scoprire un tesoro tutto italiano che merita di essere vissuto e condiviso.

Undici anni di storia e di evoluzione per la Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi, che da semplice vendita di ciliegie in stand anonimi è diventata un evento culturale e turistico di rilievo, capace di valorizzare il territorio e le sue eccellenze. «In questi undici anni – si legge in una nota degli organizzatori – la sagra è cresciuta insieme alla comunità , migliorandosi, ampliandosi e adattandosi ai tempi, trasformandosi in un palcoscenico che accoglie eventi di ogni tipo, unisce artigianato e food, ospita artisti e spettacoli. Oggi la manifestazione è un punto di riferimento per visitatori provenienti da ogni parte, un viaggio nell’anima di Turi e delle sue tradizioni che va oltre il semplice gusto, diventando una memoria condivisa». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it