Sacchi | Ranieri? Alla Nazionale non si può dire no | io rinunciai a due miliardi di lire Mancini merita un'altra chance

Il no di Ranieri ha acceso un dibattito acceso sul futuro della panchina azzurra. Con nomi in bilico e decisioni ancora da definire, l’Italia si prepara a una nuova sfida: trovare il leader giusto per guidare la Nazionale verso nuovi traguardi. La questione rimane aperta, ma una cosa è certa: il prossimo Ct merita un’altra chance per scrivere pagine indimenticabili.

Il rifiuto di Claudio Ranieri ha generato confusione intorno al nome del prossimo Ct della Nazionale.

Torino, Vanoli: "Mi sarebbe piaciuto Ranieri in Nazionale. Contestazione? I tifosi hanno il diritto di farlo"

Il rifiuto di Claudio Ranieri ha generato confusione intorno al nome del prossimo Ct della Nazionale.

