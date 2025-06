Sacchi non perdona Ranieri e lancia l’appello alla FIGC | Alla Nazionale non si può dire di no è un dovere morale per chiunque Io per l’Italia rinunciai al Real Madrid

Arrigo Sacchi, leggenda del calcio italiano, non risparmia parole dure e appassionate sull'episodio di Ranieri e la Nazionale. Con il suo tipico spirito rivoluzionario, Sacchi lancia un appello a FIGC e alla nostra nazionale, sottolineando come sia un dovere morale rappresentare l'Italia. Per lui, rinunciare a grandi occasioni è impensabile, come quando lasciò il Real Madrid per il suo Paese. La sua voce ci invita a riflettere: l’Italia merita di essere sempre al massimo livello.

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sul rifiuto di Claudio Ranieri di allenare l’Italia fino al Mondiale del 2026. I dettagli Quando si parla di rivoluzione nel calcio italiano, il nome di Arrigo Sacchi è il primo a venire in mente. Il “Profeta di Fusignano”, architetto dell’indimenticabile Milan degli Immortali, portò la sua visione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sacchi non perdona Ranieri e lancia l’appello alla FIGC: «Alla Nazionale non si può dire di no, è un dovere morale per chiunque. Io per l’Italia rinunciai al Real Madrid»

Sacchi: "Ranieri può rianimare l'Italia. Ma al nostro calcio serve una rivoluzione culturale" - Rivoluzione nel calcio italiano: i sacchi Ranieri PU242 potrebbero rilanciare l’Italia, ma serve una vera svolta culturale.

