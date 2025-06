Sacchi lasciati al cimitero | Rispettate le regole

Al cimitero, alcuni sacchi lasciati nel muraglione esterno hanno sollevato dubbi tra i cittadini riguardo a correttezza, igiene e rispetto. La gestione delle esumazioni è un tema delicato che richiede attenzione e rispetto delle regole. L’assessore Andrea Marchiori, responsabile di questa delega, spiega le procedure adottate per garantire dignità e sicurezza nelle operazioni di recupero e smaltimento dei resti, rassicurando la comunità sulla correttezza delle pratiche adottate.

Non sono passati inosservati quei sacchi bianchi nel cimitero sistemati nel muraglione esterno dove ci sono le sepolture a terra. Questo fatto ha destato la perplessità di alcuni cittadini che hanno chiamato in redazione chiedendo se tale comportamento dopo le esumazioni sia corretto, igienico e dignitoso. "L'operazione di recupero e smaltimento dei resti non mortali – spiega l'assessore Andrea Marchiori che, tra le deleghe, ha quella dei servizi cimiteriali – viene eseguita nel rispetto delle precauzione igienico sanitarie ed anche del decoro cimiteriale. In questo caso, in occasione della rotazione del campo, i residui lignei delle casse sono stati sistemati negli appositi sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti speciali.