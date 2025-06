Sacchi | Io per l' azzurro persi tanti soldi Mancini merita un' altra chance

Nel mondo del calcio, le decisioni coraggiose spesso cambiano il destino di una carriera. Mancini, disposto a rinunciare a milioni pur di guidare l'azzurro, incarna questa determinazione. La sua passione e il suo amore per la Nazionale meritano una seconda chance, perché a volte, il vero valore si misura nel cuore più che nei soldi. È il momento di credere ancora in lui, per scrivere un nuovo capitolo di successi.

"Nel 1991, pur di fare il ct, andai a guadagnare un terzo rispetto al Milan, rinunciai a 2 miliardi ma alla Nazionale non si dice mai di no". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sacchi: "Io per l'azzurro persi tanti soldi. Mancini merita un'altra chance"

