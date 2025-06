Sacchi critica Ranieri | Gravina e i dirigenti sono rimasti a bocca aperta dopo il suo no E’ un dovere morale la Nazionale viene…

Claudio Ranieri ha sorpreso tutti rifiutando l’incarico di guidare la Nazionale italiana, preferendo restare fedele alla Roma e a Gasperini. La sua decisione ha fatto scalpore tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando Gravina e i dirigenti con un’ovvia sorpresa. Sacchi non le manda certo a dire, criticando aspramente questa scelta e sottolineando il peso di un dovere morale verso la nostra nazionale. Una mossa che potrebbe cambiare le sorti del calcio italiano.

Ieri mattina Claudio Ranieri ha ufficialmente declinato l’offerta della FIGC di allenare la Nazionale azzurra da settembre, al posto dell’esonerato Luciano Spalletti, con il tecnico trasteverino che ha preferito mantenere il suo nuovo incarico e il suo impegno totale con la Roma, al fianco del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. La risposta negativa ha spiazzato . L'articolo Sacchi critica Ranieri: “Gravina e i dirigenti sono rimasti a bocca aperta dopo il suo no. E’ un dovere morale, la Nazionale viene.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ranieri - sacchi - critica - gravina

Sacchi: "Ranieri può rianimare l'Italia. Ma al nostro calcio serve una rivoluzione culturale" - Rivoluzione nel calcio italiano: i sacchi Ranieri PU242 potrebbero rilanciare l’Italia, ma serve una vera svolta culturale.

Approfondimenti da altre fonti

Sacchi critica Ranieri: L'Italia non si rifiuta. Credo che il nome giusto sia Mancini; Sacchi: “Ranieri? Alla Nazionale non si può dire di no, è un dovere morale rispondere alla chiamata”; Sacchi critica il “no” di Ranieri alla Nazionale: “Guidare l’Italia è un dovere morale, non si può dire di no”.

Ranieri dice no alla Nazionale: la Curva Sud ringrazia, Sacchi attacca - Il grande rifiuto del tecnico romano ha fatto gioire i tifosi dell'AS Roma mentre ha scatenato le polemiche di altri.

Sacchi: "Ranieri? Alla Nazionale non si può dire no: io rinunciai a due miliardi di lire. Mancini merita un'altra chance" - Il rifiuto di Claudio Ranieri ha generato confusione intorno al nome del prossimo Ct della Nazionale.

Gravina su Ranieri: «Persona seria. Rifiuto della Nazionale? Lui avrebbe accettato se non ci fosse stata questa cosa» - Claudio Ranieri e la Nazionale: ecco le dichiarazioni del presidente del CONI Giovanni Malagò sulla situazione Claudio Ranieri continua a raccogliere attestati di stima anche fuori dal campo.