Arrigo Sacchi si scaglia contro le recenti tensioni nel calcio italiano, sottolineando come rinunciare alla maglia azzurra sia un debito morale che nessuno può ignorare. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il grande ex allenatore non risparmia critiche e lancia un appello al rispetto e all’unità, fondamentali per ridare slancio alla Nazionale. È ora di riflettere e rinnovare il nostro amore per il calcio italiano.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della situazione dell’Italia, bacchettando anche Ranieri per la rinuncia alla panchina. Queste le sue parole: “Mi sembra che, in questo momento, l’Italia sia trattata male, e questo mi dispiace moltissimo. Prima della partita contro la Norvegia ho letto di un giocatore che ha detto no alla convocazione di Spalletti e poi ha polemizzato con l’ormai ex commissario tecnico. Adesso c’è una persona seria come Ranieri che, all’improvviso, dopo che erano già stati stretti degli accordi per l’ingaggio, si tira indietro. E così la Nazionale resta senza allenatore e in pieno caos. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sacchi bacchetta Ranieri: “Non si può dire no alla Nazionale, è un dovere morale”

