Sacchi ammette | Mancini ha sbagliato ma merita una seconda chance Ranieri? Non capisco…

Arrigo Sacchi, leggenda del calcio italiano, si confronta con il caos che sta attraversando la Nazionale azzurra, evidenziando come anche gli errori di Mancini possano essere un'opportunità di riscatto. Sacchi ammette che, nonostante tutto, meriti una seconda chance, mentre Ranieri sembra ancora in dubbio. In un momento così delicato, l’attenzione si concentra sulla capacità di rialzarsi e riscrivere il futuro della nostra squadra.

Sacchi si è espresso sul caos Nazionale: le parole del tecnico. Arrigo Sacchi non nasconde il suo disappunto verso il trattamento riservato da alcuni alla nazionale azzurra in questo momento delicato. Ecco le parole dell'ex c.t. rilasciate alla Gazzetta dello Sport. L'AVVENTURA – «Non conosco le motivazioni profonde, ma ritengo che alla Nazionale non si possa dire di no. È un dovere morale rispondere alla chiamata, perlomeno io la vedo così. La Nazionale è la squadra di tutti gli italiani e dunque, per un allenatore, dovrebbe rappresentare il massimo traguardo. Che cosa c'è di più alto e di più nobile che poter essere a capo di un progetto che coinvolge l'intero Paese? Tutti possono sbagliare, e in quel caso Mancini ha sbagliato.

Cosa riportano altre fonti

