Sacchi | All’Italia non si può dire no è un dovere morale A Mancini darei una seconda chance

Arrigo Sacchi sottolinea con fermezza l'importanza di sostenere la Nazionale, definendo il suo impegno un dovere morale. Riconoscendo le difficoltà attuali, Sacchi invita a dare una seconda chance a Mancini, evidenziando come il rispetto e la solidarietà siano fondamentali nel calcio e nella vita. È un messaggio che invita a riflettere sul valore del perdono e della fiducia in momenti di crisi, perché solo così si può risalire e affrontare le sfide future.

. Arrigo Sacchi intervistato dalla Gazzetta dello Sport. «Mi sembra che, in questo momento, l’Italia sia trattata male, e questo mi dispiace moltissimo. Prima della partita contro la Norvegia ho letto di un giocatore che ha detto no alla convocazione di Spalletti e poi ha polemizzato con l’ormai ex commissario tecnico. Adesso c’è una persona seria come Ranieri che, all’improvviso, dopo che erano già stati stretti degli accordi per l’ingaggio, si tira indietro. E così la Nazionale resta senza allenatore e in pieno caos. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sacchi: «All’Italia non si può dire no, è un dovere morale. A Mancini darei una seconda chance»

