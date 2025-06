Saccheggia due scuole per rubare le monete dai distributori | preso il ladro clochard in bicicletta

a mettere fine alla sua serie di furti, catturando il ladro clochard in sella alla sua bicicletta. La sua attività, che aveva seminato preoccupazione tra studenti e insegnanti, è stata fermata grazie all'abilità e alla determinazione dei militari. Ora, il pericolo sembra essere passato, ma resta alta l’attenzione sulle misure di sicurezza a tutela delle scuole e del patrimonio pubblico.

ODERZO - Ha colpito due scuole in serie forzando i distributori automatici e portandosi via quante più monete possibile. Ma ieri mattina i carabinieri della tenenza di Oderzo sono riusciti a

Ladruncoli nelle scuole. Un raid dietro l’altro. Distributori nel mirino - Nelle scuole questi distributori vengono svuotati dalle monete praticamente tutti i giorni e quindi i furti fanno incassare cifre irrisorie: sarebbe meglio che invece di andare a distruggere i ...