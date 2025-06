Sabotaggio alla diga Gammauta | acqua dirottata ad utenze private i laghetti aziendali restano vuoti

In un gesto che definire inquietante è poco, la diga Gammauta viene sabotata: l'acqua viene dirottata verso utenze private, lasciando i laghetti aziendali in completo secco. Forzano, rompono i catenacci e aprono diramazioni non autorizzate, trasformando il patrimonio pubblico in un affare privato illecito. Un atto grave che mette a rischio risorse fondamentali e solleva molte domande sull'integrità delle istituzioni. L'assessore regionale all'Agricoltura, Salvatore...

Forzano, anzi rompono, i catenacci, aprono alcune diramazioni idriche e convogliano l’acqua della diga Gammauta su reti comiziali, ovvero destinate a singole utenze, che sarebbero dovute rimanere chiuse. Un sabotaggio, così è stato definito dall'assessore regionale all'Agricoltura: Salvatore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Sabotaggio alla diga Gammauta: acqua "dirottata" ad utenze private, i laghetti aziendali restano vuoti

