Rutte Roma e il risveglio della Nato L’Europa tra spese militari e minacce ibride secondo Minuto Rizzo

Rutte a Roma e il risveglio della NATO segnano un momento cruciale per l’Europa, tra spese militari crescenti e minacce ibride. L’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo sottolinea l’importanza di questa fase per il futuro dell’Alleanza, con l’Italia protagonista. Sarà fondamentale spiegare ai cittadini la visione strategica e il raggio d’azione, oltre alla semplice crescita del budget militare, perché la sicurezza europea dipende dalla coesione e dalla chiarezza delle sue scelte.

Sarà importante per il futuro della Nato e del suo pilastro europeo, dove spicca il ruolo dell'Italia, osserva a Formiche.net l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, spiegarne ai cittadini anche la visione e il raggio d'azione, non solo la decisione di aumentare il budget per mezzi e uomini. Secondo l'esperto diplomatico, già consigliere del ministro della Difesa Andreatta e attualmente presidente della Nato College Foundation, sarà fondamentale per l'opinione pubblica ricordare che non si comprano solo cannoni, ma quando si parla di sicurezza ci si riferisce a un concetto molto più ampio che in passato, toccando la disinformazione o forme di guerra ibrida come i black out elettrici.