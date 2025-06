Ruspe al Varco al mare Via ai lavori per la riqualificazione

Al via i lavori di riqualificazione del Varco sul mare, un progetto strategico per rivitalizzare il cuore della città. Le ruspe sono già in azione nella piazzola sud, segnando l’inizio di un intervento importante del valore di oltre 2,6 milioni di euro, che trasformerà questa zona in un punto di riferimento rinnovato e più funzionale. Un passo deciso verso un futuro più vivace e sostenibile per il nostro lungomare.

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione del Varco sul mare. Il Comune ha consegnato l’area alle imprese edili che hanno vinto l’ appalto (Pipponzi-Eredi Paci). Transennata, al momento, solo una parte di quella che sarà la zona interessata dal cantiere, la piazzola sud al confine con via Cavour, dove stanno intervenendo in questi giorni le ruspe. L’importo contrattuale dell’intervento ammonta a due milioni e 627mila euro. Previsti 360 giorni di lavori, con consegna stimata a metà maggio del 2026. Il progetto complessivo del Varco è diviso in sei stralci: il primo riguarda lo slargo centrale con la realizzazione di una fontana; il secondo l’attraversamento sul lato mare; il terzo la riqualificazione dei giardini nord; il quarto la riqualificazione del piazzale sul lato nord; il quinto la sistemazione del verde sul lato sud; il sesto i servizi funzionali alle attività di sport e fitness. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruspe al Varco al mare. Via ai lavori per la riqualificazione

