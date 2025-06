Ruspa nel terreno dove sono stati trovati i corpi di Denisa Paun e Ana Andrei | si cercano altre vittime

L’atmosfera è carica di tensione mentre operazioni di ricerca sono in corso nel casolare di Montecatini, dove sono stati rinvenuti i corpi di Denisa Paun e Ana Andrei. Una misteriosa ruspa continua a scavare nel terreno, alimentando timori che possano emergere altre vittime. La comunità resta col fiato sospeso, sperando che le indagini portino presto alla verità. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Sono in corso in questo momento ricerche nel terreno del casolare di Montecatini dove sono stati trovati i corpi di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei. Si teme ci siano altre vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

