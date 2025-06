Rublev soffriva anche quando vinceva | Era come morire cercavo di sopravvivere

Andrey Rublev, campione dal cuore combattente, rivela le sue sfide interiori e il peso del successo nel nuovo documentario ATP. Un viaggio autentico tra vittorie e battute d’arresto, che lascia emergere la forza nascosta dietro ogni colpo. Continua a leggere per scoprire come il tennista affronta i momenti più duri, trasformando la sofferenza in crescita e ispirazione.

