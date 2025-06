Rubano una macchina e scappano ma il mezzo resta in panne | arrestati due giovani

Due giovani, dopo aver rubato un'auto e tentato una fuga rocambolesca da via Tindari a Borgo Nuovo, sono stati arrestati a Torretta. La loro corsa si è però fermata quando il veicolo, rimasto in panne, li ha costretti a fermarsi. Un minorenne e un ventunenne sono ora sotto custodia, protagonisti di un episodio che mette in luce le sfide della sicurezza urbana e l'attenzione delle forze dell'ordine nel mantenere la legalità .

Erano su una macchina rubata e, pur di non farsi fermare dai carabinieri, hanno avviato una lunga fuga da via Tindari, a Borgo Nuovo, che si è conclusa con il loro arresto nel territorio di Torretta, dove hanno dovuto abbandonare il mezzo rimasto in panne. Un minorenne e un ventunenne sono.

Gli indagati sono stati notati dai carabinieri nella zona di via Tindari, a Borgo Nuovo, e non si sono fermati all'alt, fuggendo per chilometri.

